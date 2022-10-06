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Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşlardan sevgi seli | Video 06.10.2022 | 13:40
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KKTC'li vekilden küstah sözler! Türkiye'yi hedef aldı | Video 06.10.2022 | 12:12
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Başkan Erdoğan, Prag'a gidiyor | Video 06.10.2022 | 10:15
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Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
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Başkan Erdoğan ile Bahçeli 'Yeni Anayasa' çağrısını görüştü | Video 05.10.2022 | 17:26
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Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor! İşte gündemdeki konular | Video 05.10.2022 | 16:29
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Melih Altınok | Şapka Kanunu'nu da kaldıracak mısınız Kemal Bey? 05.10.2022 | 15:59
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Salih Tuna | 'AKP'nin eskilerinin yeni CHP'si 05.10.2022 | 15:12
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Engin Ardıç | Turşu kurmaya benzemez 05.10.2022 | 15:07
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Mehmet Barlas | Tutarsız siyaset ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarı 05.10.2022 | 14:34
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Başkan Erdoğan: "Olacağı buydu zaten. Dürüst değiller" | Video 05.10.2022 | 13:44
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vekili Doğuş Derya kürsüde skandal sözlere yer verdi. Türkiye'yi hedef alan Derya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığını istemediğini dile getirdi.