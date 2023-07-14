“Kleon” sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu | Video

Yunanistan’da “Kleon” sıcaklıkları nedeniyle bazı yerlerde sıcaklıkların 42 dereceyi bulacağı açıklanırken, Yunanistan Çalışma Bakanlığı çalışanların sıcak hava dalgasından etkilenmemesi için bir dizi önlem aldı.