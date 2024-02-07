Video Haber Klimadan çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı, anne gözyaşlarına boğuldu
Klimadan çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı, anne gözyaşlarına boğuldu

Klimadan çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı, anne gözyaşlarına boğuldu

07.02.2024 | 18:24

Antalya’nın Alanya ilçesine klimadan çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında oğlu ile canını zor kurtaran Şerife Tekin, kullanılamaz hale gelen evinin önünde oturup gözyaşı döktü. Acılı aile işlerinin olmadığını belirterek kendilerine yardım eli uzanmasını istedi.

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