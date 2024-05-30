Kocaeli emniyetinden kaçakçılara darbe: 12 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5 aylık takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılara ağır bir darbe vuruldu. Düzenlenen opwrasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, 6 milyona yakın boş makaron, binlerce dolu makaron, kilolarca tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirildi.