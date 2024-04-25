Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylarla ilgili DEM Parti'ye tepki gösterdi
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde, kazandıkları belediyelerde İstiklal Marşı’mızın okunmamasına ve Türk Bayrağı’mızın kaldırılmasına varacak kadar çizgiyi aşan DEM Partililere, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, TBMM’de yaptığı konuşma ile tepki gösterdi.
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