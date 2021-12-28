Kocaeli'de aranan 22 kişi operasyonla böyle yakalandı!

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SON DAKİKA! BDDK'dan 5 manipülatör hakkında suç duyurusu | Video 27.12.2021 | 15:59
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlemiş oldukları suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıylai sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi gözaltına alındı.