Kocaeli'de kamulaştırma dolandırıcılığı: 1.6 milyon TL ile iki tutuklama

Kocaeli Adliyesi'nde yaşanan kamulaştırma dolandırıcılığı vakası, 1 milyon 600 bin TL'lik büyük bir vurgunla sonuçlandı. İddialara göre, kamulaştırma davaları devam eden iki kişi, kendilerini adliyede güçlü bağlantıları olduğuna inandıran kişiler tarafından dolandırıldı.