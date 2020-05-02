Video Haber Kocaeli'de polisler, Ayşen Elif'in isteğini böyle yerine getirdi | Video

Kocaeli'de polisler, Ayşen Elif'in isteğini böyle yerine getirdi | Video

Kocaeli'de polisler, Ayşen Elif'in isteğini böyle yerine getirdi | Video
02.05.2020 | 17:31
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, haberlerde polislerin çocukların doğum gününü kutladığı görüntüleri izleyen Ayşen Elif Kocabey, babasına, "Polis amcalar bana da pasta getirirler mi?" dedi. Babasının durumu bildirmesi üzerine polisler, 9 yaşına giren Ayşen Elif'in evine pasta ile giderek doğum gününü kutladı.

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