Kocaeli'de polisler, Ayşen Elif'in isteğini böyle yerine getirdi | Video
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, haberlerde polislerin çocukların doğum gününü kutladığı görüntüleri izleyen Ayşen Elif Kocabey, babasına, "Polis amcalar bana da pasta getirirler mi?" dedi. Babasının durumu bildirmesi üzerine polisler, 9 yaşına giren Ayşen Elif'in evine pasta ile giderek doğum gününü kutladı.