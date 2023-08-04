Video Haber Kocaeli’de zincir marketin deposunda büyük yangın | Video
Kocaeli’de zincir marketin deposunda büyük yangın | Video

Kocaeli’de zincir marketin deposunda büyük yangın | Video

04.08.2023 | 22:32

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan zincir marketin deposunda yangın çıktı. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan zincir marketin deposuna ait açık alanda çıkan yangın itfaiye ediplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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