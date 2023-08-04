Kocaeli’de zincir marketin deposunda büyük yangın | Video
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan zincir marketin deposunda yangın çıktı. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan zincir marketin deposuna ait açık alanda çıkan yangın itfaiye ediplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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