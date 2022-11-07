Kocaeli'nden çaldılar, İstanbul'da yakalandılar | Video

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21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi | CANLI YAYIN | Sabah TV 07.11.2022 | 08:53
Kocaeli'nden çaldılar, İstanbul'da yakalandılar.