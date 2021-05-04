Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, ‘Ya bırakın eşim benim’ | Video
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Küçükçekmece’de araç içerisinde kavga eden karı kocaya, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ayırmak istedi. Bu sırada kavga etmeyi bırakan çift, vatandaşlara saldırırken, kocasıyla kavga eden kadın ise ‘Ya bırakın o benim eşim’ diyerek ilginç bir şekilde tepki gösterdi.