Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, ‘Ya bırakın eşim benim’ | Video

Küçükçekmece’de araç içerisinde kavga eden karı kocaya, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ayırmak istedi. Bu sırada kavga etmeyi bırakan çift, vatandaşlara saldırırken, kocasıyla kavga eden kadın ise ‘Ya bırakın o benim eşim’ diyerek ilginç bir şekilde tepki gösterdi.