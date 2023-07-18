Video Haber Kolombiya'da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı: 6 ölü | Video
Kolombiya'da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı: 6 ölü | Video

Kolombiya'da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı: 6 ölü | Video

18.07.2023 | 18:02

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında 6 kişinin öldüğü belirtildi.

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