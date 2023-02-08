Komandoların Koca Seyit Havalimanı'ndan deprem bölgesine intikalleri devam ediyor | Video

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir'in Edremit ilçesinden 19. Komando Tugayı'na bağlı komandoların Koca Seyit Havalimanından bölgeye intikalleri depremin ilk saatlerinden itibaren aralıksız devam ediyor. Bu günde yüzlerce komando oluşturulan hava koridoru ile bölgeye intikal etti.