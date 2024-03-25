Komedyen Bassem Youssef Batı medyasınının ikiyüzlülüğünü açıkça ortaya koydu

Mısır kökenli Amerikalı komedyen Bassem Youssef, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını örtbas etmek için nasıl propaganda dilini kullandığını ve Batı medyasının ise bu propagandaya çanak tuttuğunu hiciv diliyle anlattı