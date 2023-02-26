Konteyner kentlerde anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kuruldu | Video

Gaziantep Nurdağı'nda öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için konteyner kentlerde anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kuruldu. Konteyner okullarda görev yapan Psikolojik Danışman Pınar Yaşar hizmete açılan okullarla ilgili bilgi verdi. Yaşar, “Konteyner okullarımızın içleri çok güzel bir şekilde dizayn edildi. Öğretmenlerimiz branş branş görevlendiriliyor. Depremzedelerimizin elimizden geldiğince hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönmelerini sağlıyoruz.” diye konuştu.