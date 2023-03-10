Konteynerlar depremzedeler için eve dönüşüyor | Video
Türkiye'nin en büyük transit konteyner limanı Asyaport, MSC’nin Türkiye içinde konteynerlerinin barınma amacıyla kullanılması bir projeyi hayat geçirdi. Hazırlanan proje ile boş şekilde bulunan konteynerler en az maliyetle ranza ve sobanın bulunduğu barınma alanına dönüşüyor
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