Kontrolden çıkan araç takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobilin takla atarak ters dönmesi ile ilgili kaza mobese kamerasına da saniye saniye böyle yansıdı. Ters dönen araç sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.