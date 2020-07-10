Kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 33 yaralı | Video
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yatan otobüste 33 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de 04.00 sıralarında O.S. yönetimindeki 61 S 1538 plakalı yolcu otobüsü İzmir-İstanbul Otoyolunda kuzey gişelerle Susurluk gişeleri arasında Susurluk istikametine doğru seyir halinde iken kontrolünü kaybederek yolun kenarındaki kanala girip daha sonra yan yatarak yolda sürüklenmesi sonucunda otobüste bulunan toplam 33 vatandaşımız yaralandı.