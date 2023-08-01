Video Haber Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan deprem sonrası ilk açıklama | Video
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan deprem sonrası ilk açıklama | Video

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan deprem sonrası ilk açıklama | Video

01.08.2023 | 18:38

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Merkezi Selçuklu ilçesi Çandır Mahallesi olan bir deprem. Şuana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bir durum yok. Özellikle yüksek binalarda oturan vatandaşlarımız depremi daha fazla hissetmiş. Tüm ekiplerimiz sahada inceleme yapıyor. Konya deprem bölgesi değil ancak bu ölçekte depremlerin olma olasılığı her zaman var" dedi.

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