Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan deprem sonrası ilk açıklama | Video
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Merkezi Selçuklu ilçesi Çandır Mahallesi olan bir deprem. Şuana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bir durum yok. Özellikle yüksek binalarda oturan vatandaşlarımız depremi daha fazla hissetmiş. Tüm ekiplerimiz sahada inceleme yapıyor. Konya deprem bölgesi değil ancak bu ölçekte depremlerin olma olasılığı her zaman var" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
08:36
02:35
Son dakika: Konya Selçuklu'da 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 01.08.2023 | 18:23
02:21
Esenyurt tekel bayi katliamcısından inanılmaz ifade! | Video 01.08.2023 | 18:15
02:39
05:25
02:58
03:40
00:17
00:13
CHP'li Başarır'dan canlı yayında seçmenine 'koyun' muamelesi... | Video 01.08.2023 | 12:01
01:05
00:36
02:27
İçişleri Bakanı A Haber'e konuştu | Video 31.07.2023 | 21:26
03:55
Öldürülen taksi şoförünün meslektaşlarından konvoylu eylem | Video 31.07.2023 | 21:15
01:14
Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı | Video 31.07.2023 | 21:14
02:59
00:40
Nefes kesen kovalamaca! 5 kişi 119 kilo esrarla yakalandı | Video 31.07.2023 | 18:14
01:59
00:26
PKK’nın finans kaynağına darbe | Video 31.07.2023 | 18:01
01:59
CHP’de 9 meclis üyesi istifa etti | Video 31.07.2023 | 16:14