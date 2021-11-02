Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
51:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP'nin 'Gizli Gündemini' ifşa edeceğiz 02.11.2021 | 11:33
09:55
00:16
Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:41
02:07
Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
00:34
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:27
02:12
ABD savaş gemisi İstanbul Sarayburnu'nda demirledi 02.11.2021 | 08:46
00:26
04:19
01:33
00:18
00:58
Bitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı | Video 01.11.2021 | 21:12
03:53
A Haber Cerablus'ta terör mevzilerini görüntüledi! | Video 01.11.2021 | 21:00
02:09
02:49
Haşmet Babaoğlu | Uygarlıkmış... Çöküyormuş... 01.11.2021 | 15:28
04:17
02:10
Mehmet Barlas | Yeni dünyada eski ittifaklar 01.11.2021 | 14:32
01:21
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 01.11.2021 | 13:06
03:19
Başkan Erdoğan: "Türk Konseyi uluslararası bir yapıya kavuşuyor" | Video 01.11.2021 | 11:20
03:00
Konya’da FETÖ terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programını Bylock'u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 7 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında avukat, memur, öğrenci ve serbest meslek çalışanlarının olduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.