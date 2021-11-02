Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video

Konya’da FETÖ terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programını Bylock'u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 7 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında avukat, memur, öğrenci ve serbest meslek çalışanlarının olduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.