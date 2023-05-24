Video Haber Konya'da vincin çarptığı üst geçidin yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi | Video
Konya'da vincin çarptığı üst geçidin yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi | Video

Konya'da vincin çarptığı üst geçidin yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi | Video

24.05.2023 | 18:19

Konya’nın Karatay ilçesinde bir vincin yaya üst geçidine çarpması sonucu üst geçitte bulunan 1 çocuk yaralandı.Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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