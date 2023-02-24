Video Haber Konya’daki deprem Aksaray'da da hissedildi | Video
Konya’daki deprem Aksaray'da da hissedildi | Video

Konya’daki deprem Aksaray'da da hissedildi | Video

24.02.2023 | 18:30

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğünde deprem Aksaray’ı da salladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emre Apartmanı böyle yıkılmış | Video 01:56
Emre Apartmanı böyle yıkılmış | Video 24.02.2023 | 18:58
Konya’daki deprem Aksaray’da da hissedildi | Video 01:54
Konya’daki deprem Aksaray'da da hissedildi | Video 24.02.2023 | 18:30
CHP’li yöneticiden sitem: Adalar’da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz | Video 02:18
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz | Video 24.02.2023 | 18:20
Bakanlar, Malatya’da açıklamalarda bulundu | Video 07:58
Bakanlar, Malatya'da açıklamalarda bulundu | Video 24.02.2023 | 14:32
SON DAKİKA! İstiklal saldırısının planlayıcısı terörist Halil Menci öldürüldü | Video 01:34
SON DAKİKA! İstiklal saldırısının planlayıcısı terörist Halil Menci öldürüldü | Video 24.02.2023 | 11:01
Bakan Akar, Hatay’da Mehmetçiği denetledi | Video 01:19
Bakan Akar, Hatay'da Mehmetçiği denetledi | Video 24.02.2023 | 10:49
İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce ’yağmacılık’ olmadığını iddia etti sonra çark etti! | Video 00:38
İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce 'yağmacılık' olmadığını iddia etti sonra çark etti! | Video 23.02.2023 | 23:09
CHP’li Lütfü Savaş’ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti | Video 00:16
CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti | Video 23.02.2023 | 22:55
’Esra Erol’da’ ailesi kan bağış noktası, İstanbul Beşiktaş’ta faaliyete başladı | Video 07:57
'Esra Erol'da' ailesi kan bağış noktası, İstanbul Beşiktaş’ta faaliyete başladı | Video 23.02.2023 | 22:12
İkinci depreme anaokulunda böyle yakalandılar | Video 03:58
İkinci depreme anaokulunda böyle yakalandılar | Video 23.02.2023 | 21:41
Hatay’da 5 büyüklüğünde deprem! İşte deprem anına ait ilk görüntüler | Video 05:02
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem! İşte deprem anına ait ilk görüntüler | Video 23.02.2023 | 21:27
DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 5 büyüklüğünde deprem | Video 09:19
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem | Video 23.02.2023 | 21:24
Depremzedeler konteynerlere yerleşiyor | Video 04:02
Depremzedeler konteynerlere yerleşiyor | Video 23.02.2023 | 21:10
Oto galeride zarar büyük | Video 04:32
Oto galeride zarar büyük | Video 23.02.2023 | 21:08
Son dakika | AFAD Sivas’ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu | Video 03:37
Son dakika | AFAD Sivas'ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu | Video 23.02.2023 | 20:52
Madencilerden Aleyna’ya ’geçmiş olsun’ ziyareti | Video 01:49
Madencilerden Aleyna'ya 'geçmiş olsun' ziyareti | Video 23.02.2023 | 20:32
Diyarbakır’da sekizinci kedi de kurtarıldı! İşte o anlar | Video 00:55
Diyarbakır’da sekizinci kedi de kurtarıldı! İşte o anlar | Video 23.02.2023 | 18:30
Seçim tarihi değişti mi? Seçim süreci nasıl işleyecek? İşte son bilgiler | Video 02:00
Seçim tarihi değişti mi? Seçim süreci nasıl işleyecek? İşte son bilgiler | Video 23.02.2023 | 16:49
Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski kontrol altında | Video 05:02
Sağlık Bakanı Koca: "Salgın riski kontrol altında" | Video 23.02.2023 | 14:59
Kılıçdaroğlu’ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele ’afet’ dedi | Video 01:00
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi | Video 23.02.2023 | 14:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA