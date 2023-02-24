Konya’daki deprem Aksaray'da da hissedildi | Video
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğünde deprem Aksaray’ı da salladı.
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