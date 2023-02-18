Video Haber Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü karşı şeride uçtu | Video
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü karşı şeride uçtu | Video

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü karşı şeride uçtu | Video

18.02.2023 | 20:00

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma istikametinden Çanakkale istikametine giden otomobilin önüne çıkan köpeği ezmemek için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçtu kamyonla kafa kafaya girdi.

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