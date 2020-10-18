Video Haber Köpeğe elleriyle verdiği su yürekleri ısıttı | Video

Köpeğe elleriyle verdiği su yürekleri ısıttı | Video

Köpeğe elleriyle verdiği su yürekleri ısıttı | Video
18.10.2020 | 09:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı | Video 06:33
Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı | Video 18.10.2020 | 11:45
Uçakta unutulan eşyaları görüp almak isteyenler kuyruk oluşturdu | Video 10:07
Uçakta unutulan eşyaları görüp almak isteyenler kuyruk oluşturdu | Video 18.10.2020 | 11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih Sondaj Gemisi'nde sürpriz 'Sancak' hediyesi | Video 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih Sondaj Gemisi'nde sürpriz 'Sancak' hediyesi | Video 17.10.2020 | 17:06
Ordu'da feci kaza kamerada...Kaldırımda duran vatandaşa çarptı | Video 02:19
Ordu'da feci kaza kamerada...Kaldırımda duran vatandaşa çarptı | Video 18.10.2020 | 11:19
MSB’den “Can Azerbaycan” klibi! | Video 02:57
MSB’den “Can Azerbaycan” klibi! | Video 18.10.2020 | 11:19
Şişli'de akıl almaz görüntü; Dansözlü korona eğlencesi kamerada | Video 01:27
Şişli'de akıl almaz görüntü; Dansözlü korona eğlencesi kamerada | Video 18.10.2020 | 09:52
Köpeğe elleriyle verdiği su yürekleri ısıttı | Video 00:43
Köpeğe elleriyle verdiği su yürekleri ısıttı | Video 18.10.2020 | 09:21
Terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan siteler erişime kapatıldı | Video 00:18
Terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan siteler erişime kapatıldı | Video 18.10.2020 | 09:06
Esenler'de kadın cinayeti! Yol kenarında genç kadını vurup intihar etti | Video 01:25
Esenler'de kadın cinayeti! Yol kenarında genç kadını vurup intihar etti | Video 18.10.2020 | 09:06
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu; 994 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:38
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu; 994 kilo esrar ele geçirildi | Video 18.10.2020 | 09:05
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Sondaj Gemisi'nde önemli açıklamalar | Video 14:43
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Sondaj Gemisi'nde önemli açıklamalar | Video 17.10.2020 | 16:46
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı | Video 03:10
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı | Video 17.10.2020 | 16:39
Son dakika haberi... Fatih Sondaj Gemisi'nde tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele seslendi | Video 03:20
Son dakika haberi... Fatih Sondaj Gemisi'nde tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele seslendi | Video 17.10.2020 | 16:01
Türkiye'nin kaderini değiştirecek | Video 03:22
"Türkiye'nin kaderini değiştirecek" | Video 17.10.2020 | 14:41
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde | Video 02:34
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde | Video 17.10.2020 | 14:52
Hıncal Uluç 'Bu ülkede korona da bitmez, ölümler de!.' 05:48
Hıncal Uluç 'Bu ülkede korona da bitmez, ölümler de!.' 17.10.2020 | 14:27
Melih Altınok 'Fenasi ana haber' 04:08
Melih Altınok 'Fenasi ana haber' 17.10.2020 | 14:24
İşgalci Ermenistan çocukları katletti | Video 07:01
İşgalci Ermenistan çocukları katletti | Video 17.10.2020 | 12:38
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjde için Fatih Sondaj Gemisi'ne doğru yola çıktı | Video 03:51
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjde için Fatih Sondaj Gemisi'ne doğru yola çıktı | Video 17.10.2020 | 13:48
Şebnem Bursalı 'Gelecek 10 yılın formülü' 03:51
Şebnem Bursalı 'Gelecek 10 yılın formülü' 17.10.2020 | 13:46

Erzincan’da susayan sokak köpeğine elleriyle su içiren kadın yürekleri ısıttı. Erzincan’da Vakıflar İş Hanı önünde bulunan çeşmenin etrafında dolaşan bir köpeğin susadığını fark eden bir Yıldız Acu isimli kadın musluktan elleriyle köpeğe su vermeye başladı. Köpeğin susuzluktan bitkin düştüğünü anlayan kadın, avucuyla musluktan köpeğe su verme anları ise İHA kamerasına yansıdı. Su içtikten sonra çeşmenin etrafından ayrılan köpek kendisine su veren kadını takip ederek gözlerden uzaklaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA