Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Köpek gezdirirken husumetlisini gördü suikast silahıyla vurup kaçtı! | Video 04.01.2023 | 00:19
00:28
00:31
04:03
00:28
Meksika’da sıcak hava balonu düştü: 4 yaralı | Video 03.01.2023 | 21:46
03:09
Konya’da otomobilin çarptığı midibüs yan yattı: 10 yaralı | Video 03.01.2023 | 21:33
01:27
Fransa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor | Video 03.01.2023 | 19:54
13:19
30:58
01:09
Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edildi | Video 03.01.2023 | 15:56
35:10
01:47
03:13
Okan Müderrisoğlu | Müthiş takasta düğümü Türkiye'nin duruşu çözdü 03.01.2023 | 14:02
16:49
02:04
Çavuşoğlu, dünyaca ünlü futbolcu Pele’nin cenaze törenine katıldı | Video 03.01.2023 | 00:16
00:19
02:01
Suudi Arabistan’da bir kişi sel sularına kapıldı | Video 02.01.2023 | 23:54
03:43
01:08
00:49
Dur' ihtarına uymayan araç, polis otosunu kazaya sürükledi | Video 02.01.2023 | 20:01
İstanbul Beyoğlu’nda arkadaşıyla birlikte köpek gezdiren A.G. biranda karşısında daha önceden husumetli olduğu M.G.’yi gördü. A.G. hemen köpeği arkadaşına verip cebinden çıkardığı suikast silahı ile peş peşe iki el ateş etti. M.G. bacağından yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi aynı gece Beşiktaş’ta yakalayarak gözaltına aldı. Beyoğlu polisi şüpheliyle birlikte, olayda kullandığı değerlendirilen, suikast silahını da ele geçirdi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.