Köpek gezdirirken husumetlisini gördü suikast silahıyla vurup kaçtı! | Video

İstanbul Beyoğlu’nda arkadaşıyla birlikte köpek gezdiren A.G. biranda karşısında daha önceden husumetli olduğu M.G.’yi gördü. A.G. hemen köpeği arkadaşına verip cebinden çıkardığı suikast silahı ile peş peşe iki el ateş etti. M.G. bacağından yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi aynı gece Beşiktaş’ta yakalayarak gözaltına aldı. Beyoğlu polisi şüpheliyle birlikte, olayda kullandığı değerlendirilen, suikast silahını da ele geçirdi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.