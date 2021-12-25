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Başkan Erdoğan, gençlere eşlik etti: Beraber yürüdük biz bu yollarda | Video 25.12.2021 | 21:38
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Korkunç cinayet! İş arkadaşını İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömdü | Video 25.12.2021 | 21:41
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Arjantin’deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu | Video 25.12.2021 | 21:09
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İstanbul Havalimanında 4 bin tıbbi canlı ele geçirildi | Video 25.12.2021 | 18:05
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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu | Video 25.12.2021 | 16:53
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Başkan Erdoğan'dan İBB'ye pankart tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan: "Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler" | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "bedava elektrik" tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 25.12.2021 | 15:41
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Dürüst değilsin" | Video 25.12.2021 | 15:26
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen olayda, eşinin hayatından endişe eden bir kadın soluğu karakolda aldı. Kadın, eşi için kayıp başvurusunda bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu Yemen uyruklu oto kiralama çalışanının kendisi gibi Yemen uyruklu olan iş arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldüğü ve Bursa'da ormanlık bir alana gömüldüğü tespit edildi.