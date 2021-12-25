Korkunç cinayet! İş arkadaşını İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömdü | Video

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen olayda, eşinin hayatından endişe eden bir kadın soluğu karakolda aldı. Kadın, eşi için kayıp başvurusunda bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu Yemen uyruklu oto kiralama çalışanının kendisi gibi Yemen uyruklu olan iş arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldüğü ve Bursa'da ormanlık bir alana gömüldüğü tespit edildi.