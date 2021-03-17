Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | Video
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | Video 17.03.2021 | 00:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak.