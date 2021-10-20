Video Haber Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı | Video
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı | Video

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı | Video

20.10.2021 | 18:23

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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