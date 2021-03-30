Koronavirüs haritasındaki tek mavi il olan Şırnak nasıl başardı?
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Covid-19 salgınına karşı mücadele devam ederken İngiltere mutasyonuyla beraber vakalarda artış yaşandı. Türkiye koronavirüs haritasında son açıklanan renklere göre, 58 il kırmızı, 12 il turuncu, 10 il de sarı kategoride yer aldı. Şırnak ili tek mavi il olarak kaldı. Peki Şırnak’ın başarı sırrı nedir? A haber’e konuk olan Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak ilinin başarısını açıkladı.