Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım! | Video

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçirdiği koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz aylarda kaybetti. Geçen haftalarda da Kıbrıs'ta konser veren Alişan gözyaşlarına hakim olamamıştı. Acısını her fırsatta paylaşan ünlü şarkıcı bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi. İşte ünlü sanatçının o paylaşımı...