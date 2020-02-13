Koronavirüs salgınında son durum...Ölümcül virüs hızla yayılıyor! | Video
Dünyayı alarma geçiren koronavirüs salgını hakkında son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Merkez üssü Wuhan olan ve onlarca ülkeye yayılan ölümcül virüs can almaya devam ediyor. Bu sabah itibariyle bir günde 15 bin yeni vaka ortaya çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü 108 ölüm ve 2 bin 478 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelinde kesinleşmiş toplam ölümün bin 17'ye, vaka sayısının ise 42 bin 638'e çıktığı bildirildi.
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