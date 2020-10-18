Kosova'da genç kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu | Video
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Kosova'da iki liseli kız öğrencinin sevgili tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin kavgayı gülerek izlemesi, tepkilere neden oldu.
Kosova'da iki liseli kız öğrenci okulun bahçesinde yumruk yumruğa kavga etti. Liseli öğrencinin sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için arkadaşıyla tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde tartışmaya devam etti. Saç saça, baş başa giren liseli kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.Arkadaşları kavga eden öğrencileri ayırmak yerine gülerek izlemeleri tepki çekti. Sosyal medyaya düşen kavgaya ait görüntüler, okul yönetimini harekete geçirdi. Söz konusu olaya ilişkin inceleme başlatıldı.