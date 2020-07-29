Kredi destek paketini fırsata çevirmeye çalışan fırsatçılardan otomobil fiyatlarına fahiş zam | Video
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Kamu bankalarının düşük faizli kredi destek paketi açıklamasının ardından bazı fırsatçıları otomobil fiyatlarına fahiş zamlar yaparak hakız kazanç elde etmeye başladı! İşte fahiş zamlarla vatandaşlara verilen düşük faizli kredilere göz diken fırsatçılar ve o otomobil markaları...