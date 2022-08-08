Küba’daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı | Video
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Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ederken, 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.