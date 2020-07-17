Kucağında bebekle yolun karşısına geçen kadına araba çarptı...Kaza anı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
00:58
Karadeniz’de oluşan hortum Kocaali’den görüntülendi | Video 17.07.2020 | 12:56
01:21
02:24
Eminönü iskelesi'nde kadından kadına uçan tekme | Video 17.07.2020 | 12:06
02:33
05:31
04:47
06:27
02:56
01:45
Beykoz'da kaza sonrası otomobile tabanca kabzasıyla saldırı kamerada | Video 17.07.2020 | 11:04
01:07
1 ton 177 kilo kaçak tütün! Piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı | Video 17.07.2020 | 10:59
01:14
Maltepe'de alacak verecek meselesi kanlı bitti | Video 17.07.2020 | 09:57
02:19
Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü | Video 17.07.2020 | 09:59
12:21
00:32
00:32
01:22
01:33
Son dakika! CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam! | Video 16.07.2020 | 22:02
00:48
TÜBİTAK SAGE geliştirmişti! Yerli ve milli KAŞİF gururlandırdı | Video 16.07.2020 | 22:01
01:12
Van şehitleri memleketlerine uğurlandı | Video 16.07.2020 | 20:22
Esenyurt'ta caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kucağındaki 1 yaşındaki bebeğine araba çarptı. Bebek çarpmanın etkisiyle annesinin kucağından metrelerce öteye düşerken feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, saat 10.40 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Sevda Ağraz isimli kadın kucağındaki 1 yaşındaki Alaaddin Ağraz'a ismi bebeğiyle yaya geçidi olmamasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada İ.K. isimli sürücü hakimiyetindeki 41 ACA 053 plakalı araç hızla anne ve bebeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek annenin kucağından fırlayarak yola düştü.