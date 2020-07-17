Kucağında bebekle yolun karşısına geçen kadına araba çarptı...Kaza anı kamerada | Video

Esenyurt'ta caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kucağındaki 1 yaşındaki bebeğine araba çarptı. Bebek çarpmanın etkisiyle annesinin kucağından metrelerce öteye düşerken feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, saat 10.40 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Sevda Ağraz isimli kadın kucağındaki 1 yaşındaki Alaaddin Ağraz'a ismi bebeğiyle yaya geçidi olmamasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada İ.K. isimli sürücü hakimiyetindeki 41 ACA 053 plakalı araç hızla anne ve bebeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek annenin kucağından fırlayarak yola düştü.