Küçükçekmece'de bir sürücü çarptığı motosikletlinin üzerinden geçip kaçtı | Video
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Küçükçekmece'de sağ şeritte ilerleyen motosikletliye çarptığı otomobiliyle üzerinden geçip yoluna devam eden sürücü kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen motosikletlinin ailesi kaçan sürücünün bulunmasını istiyor.