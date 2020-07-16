Küçükçekmece'de bir sürücü çarptığı motosikletlinin üzerinden geçip kaçtı | Video

Küçükçekmece'de sağ şeritte ilerleyen motosikletliye çarptığı otomobiliyle üzerinden geçip yoluna devam eden sürücü kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen motosikletlinin ailesi kaçan sürücünün bulunmasını istiyor.