Video Haber Küçükçekmece’de dolu yağışı etkili oldu | Video
Küçükçekmece’de dolu yağışı etkili oldu | Video

Küçükçekmece’de dolu yağışı etkili oldu | Video

03.02.2023 | 00:16

İstanbul’un bazı bölgelerinde sulu kar ve dolu yağışı etkili oldu.

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