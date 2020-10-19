Küçükçekmece'de silahlı kavga güvenlik kamerasında! | Video
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Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir müzikholde eğlenen müşteriler ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Müzikholden çıkan müşteriler bir süre sonra pompalı tüfek ve silahlarla geri dönerek çalışanlara ateş açtı. Açılan ateş sonucu müzikholde çalışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Müzikholde yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.