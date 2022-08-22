Video Haber Küçükçekmece’deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
Küçükçekmece’deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

Küçükçekmece’deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

22.08.2022 | 17:54

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Küçükçekmece Halkalı’da bir sitenin önünde çıkan ve 21 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı ve sopalı kavganın şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. Şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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