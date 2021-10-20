Kudüs'te İsrail güçlerinin sert müdahalesi | Video

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Başkan Erdoğan Togo'da! 19.10.2021 | 16:03
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Yavuz Donat | Meslek lisesi... Memleket meselesi 19.10.2021 | 11:39
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu | Video 19.10.2021 | 11:28
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Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı | Video 19.10.2021 | 10:51
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Başkan Erdoğan'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı 19.10.2021 | 10:29
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Mahmut Övür | Aziz Nesin’den ‘Faşist CHP’ yorumu 19.10.2021 | 10:17
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Mehmet Barlas | Farklı sistemler 19.10.2021 | 10:16
İsrail'in Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı saldırılar her gün farklı alanlarda sürüyor. Her gün onlarca Filistinli yaralanırken, İsrail Polisi yeni bir saldırı gerçekleştirdi.