Video Haber Kudüs'te İsrail güçlerinin sert müdahalesi | Video
Kudüs'te İsrail güçlerinin sert müdahalesi | Video

Kudüs'te İsrail güçlerinin sert müdahalesi | Video

20.10.2021 | 00:45

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İsrail'in Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı saldırılar her gün farklı alanlarda sürüyor. Her gün onlarca Filistinli yaralanırken, İsrail Polisi yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

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