Video Haber Külliye'de 30 Ağustos için görkemli kutlama! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı | Video
Külliye'de 30 Ağustos için görkemli kutlama! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı | Video

Külliye'de 30 Ağustos için görkemli kutlama! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı | Video

30.08.2022 | 23:11

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı dolayısıyla özel program düzenlendi. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konser sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

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