Kum savaşları: Sudan sonra en çok tüketilen doğal kaynak kum! - Dünyanın Konuşmadıkları | Video

son yıllarda maalesef kum düşündüğümüzden çok daha önemli bir konuma geldi. Şöyle ki kumlar tükenme tehdidi altında. Günümüzde suyun ardından en fazla tüketilen doğal madde artık kum. Dolayısıyla uluslararası kaçakçılar da kumu kontrol etmek için birbirleriyle çatışıyor. Şaşıracaksınız ama kum mafyası, küresel kaçakçılık listesinde 3'üncü sırada. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren'in sunumuyla Dünyanın Konuşmadıkları 12. Bölümde 'kum savaşları' masaya yatırılıyor...