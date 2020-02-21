Video Haber Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü | Video

Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü | Video

Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü | Video
21.02.2020 | 15:07

Adana'nın Pozantı ilçesinde evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı, ardından başını taşla ezerek öldürdü. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı. O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. Polis, Adana polisi ile irtibata geçti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana polisi kısa sürede zanlıların Şanlıurfa'da olduğunu ve Suriye'ye kaçma planı yaptıklarını saptadı. Polis daha sonra da iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar, Adana'ya getirilerek sorguya alınacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü | Video 00:29
Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü | Video 21.02.2020 | 15:07
Kale arkası 26 yıl sonra yeniden ekranlarda! Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç eski günleri andı | Video 03:15
"Kale arkası" 26 yıl sonra yeniden ekranlarda! Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç eski günleri andı | Video 21.02.2020 | 15:08
Son dakika: 10 yaşındaki Atakan Kayalar bu kez de anarşizm'i savundu: Tek yol anarşi! | Video 00:33
Son dakika: 10 yaşındaki Atakan Kayalar bu kez de anarşizm'i savundu: "Tek yol anarşi!" | Video 21.02.2020 | 14:28
Son dakika: Başkan Erdoğan, İdlib ile ilgili Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesi yaptı | Video 01:22
Son dakika: Başkan Erdoğan, İdlib ile ilgili Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesi yaptı | Video 21.02.2020 | 14:20
Balat tacizinin mağduru konuştu! Bir anda arkamdan sarıldı... | Video 00:43
Balat tacizinin mağduru konuştu! "Bir anda arkamdan sarıldı..." | Video 20.12.2019 | 14:37
Ceren Damar davasında karar bekleniyor | Video 01:58
Ceren Damar davasında karar bekleniyor | Video 21.02.2020 | 13:31
Son dakika! İran'a sıçrayan ölümcül Koronavirüs salgını Türkiye'ye geçer mi? | Video 08:43
Son dakika! İran'a sıçrayan ölümcül Koronavirüs salgını Türkiye'ye geçer mi? | Video 21.02.2020 | 12:48
Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş kentsel dönüşüm açıklaması | Video 07:16
Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş kentsel dönüşüm açıklaması | Video 21.02.2020 | 12:54
Tekstil atölyesinde korkutan yangın! | Video 00:51
Tekstil atölyesinde korkutan yangın! | Video 21.02.2020 | 12:25
Rize'de Koronavirüs şüphesine Bakan'dan açıklama! | Video 00:52
Rize'de Koronavirüs şüphesine Bakan'dan açıklama! | Video 21.02.2020 | 12:15
Koronavirüs'ten nasıl korunacağız? | Video 01:49
Koronavirüs'ten nasıl korunacağız? | Video 21.02.2020 | 11:54
Bakan Albayrak'tan Gazinatep ve Mardin ziyareti | Video 01:02
Bakan Albayrak'tan Gazinatep ve Mardin ziyareti | Video 21.02.2020 | 11:47
Kayseri polisinden 'Bahis ve Şans Oyunu' Operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:35
Kayseri polisinden 'Bahis ve Şans Oyunu' Operasyonu: 9 gözaltı | Video 21.02.2020 | 11:36
Asfalt yüklü kamyon arabaların üzerine devrildi | Video 01:16
Asfalt yüklü kamyon arabaların üzerine devrildi | Video 21.02.2020 | 11:41
Son dakika! Rusya İdlib'de ne yapmaya çalışıyor? Şimdi İdlib'de neler oluyor? | Video 11:02
Son dakika! Rusya İdlib'de ne yapmaya çalışıyor? Şimdi İdlib'de neler oluyor? | Video 21.02.2020 | 11:23
Koronavirüs İran'a da sıçradı! Vaka sayısı 5'e yükseldi | Video 03:58
Koronavirüs İran'a da sıçradı! Vaka sayısı 5'e yükseldi | Video 21.02.2020 | 11:09
Elazığ’da depremde hasar gören 50 yıllık okullar yıkılıyor | Video 03:38
Elazığ’da depremde hasar gören 50 yıllık okullar yıkılıyor | Video 21.02.2020 | 11:09
Son dakika! Psikiyatristlerden flaş ‘Küçük Filozof' Atakan Kayalar açıklaması | Video 01:12
Son dakika! Psikiyatristlerden flaş ‘Küçük Filozof' Atakan Kayalar açıklaması | Video 21.02.2020 | 09:53
Son dakika! İstanbul'da kan donduran görüntü! Yeni doğan bebeğin çöpe atılma anı kamerada | Video 03:20
Son dakika! İstanbul'da kan donduran görüntü! Yeni doğan bebeğin çöpe atılma anı kamerada | Video 21.02.2020 | 10:53
Dünya'nın en iğrenç yemekleri! | Video 04:54
Dünya'nın en iğrenç yemekleri! | Video 21.02.2020 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN