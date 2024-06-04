“Künde” tekniğiyle yakaladı… Firari suçluyu böyle kilitledi!

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari; Bitlis Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yakalandı. Güreş sporcusu olan polis memuru; Nesih B.’yi güreşte “Kilitleme” tekniği olarak da bilinen “Künde” tekniğiyle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.