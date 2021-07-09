Video Haber Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı | Video

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı | Video

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı | Video
09.07.2021 | 14:15

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurşunlu Camii'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan, Cuma sonrası kameralar karşısına geçti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile, 15 Temmuz tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğine dair soruyu da cevapladı.

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