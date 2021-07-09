Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurşunlu Camii'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan, Cuma sonrası kameralar karşısına geçti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile, 15 Temmuz tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğine dair soruyu da cevapladı.