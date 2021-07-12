Video Haber Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması CANLI YAYIN A Haber

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması CANLI YAYIN A Haber

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması CANLI YAYIN A Haber
12.07.2021 | 18:57

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabinesi Toplantısı kararları canlı yayın açıklaması! Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması canlı yayın izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...

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