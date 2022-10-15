Kurtarma çalışmalarına katılan madencilere AFAD çadırında müdahale ediliyor | Video

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Maden ocağında yaşanan patlama sonrasında bölgeye Çalışma, Enerji ve İçişleri Bakanı intikal etti.