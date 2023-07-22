Kurtköy'de tartışan çift oturdukları evi yaktılar | Video
Pendik Kurtköy'de iddiaya göre bir süredir sevgili olan bir çift, önce tartışıp ardından oturdukları evi yaktılar.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Kurtköy'de tartışan çift oturdukları evi yaktılar | Video 22.07.2023 | 21:32
02:13
İhanet sonrası ilk yüzleşme! Toplantıda neler konuşuldu? | Video 22.07.2023 | 18:08
00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetler arası görüşme sona erdi | Video 22.07.2023 | 17:59
04:25
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu HDP'yle de pazarlık yaptı mı? 22.07.2023 | 16:48
03:41
Melih Altınok | Muhalif seçmenin son hâli 22.07.2023 | 16:45
03:29
Salih Tuna | Madem öyle ablanızın suçu neydi? 22.07.2023 | 16:38
01:25
02:11
00:48
SON DAKİKA: MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz | Video 22.07.2023 | 10:04
05:04
Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video 21.07.2023 | 22:40
21:38
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video 21.07.2023 | 21:48
03:05
03:36
00:53
İtalya’da hortum | Video 21.07.2023 | 17:52
08:38
02:28
Hilal Kaplan | Yeni CHP, yeni kaset 21.07.2023 | 15:10
03:58
Melih Altınok | Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer 21.07.2023 | 15:08
04:44
00:17