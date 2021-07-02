Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ''Kütüphane Söyleşileri'' programında gençlerle buluştu. Söyleşide gülümseten anlar da yaşandı. Başkan Erdoğan, bir gencin "Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?" sorusuna, "Sen Karadenizli misin? Belli oluyor." yanıtını verdi.