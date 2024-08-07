"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-15” operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Operasyon sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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