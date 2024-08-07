Video Haber "Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı | Video

"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı | Video

07.08.2024 | 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-15” operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına yönelik 4 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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